كوهين وكاميرون يناقشان مصادر تمويل حماس في بريطانيا

أجرى وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيلي كوهين، مكالمة هاتفية، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون، بحثا خلالها مصادر تمويل حركة حماس في بريطانيا وأنحاء العالم.

وأكد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم، أن كاميرون سيزور تل أبيب، الأسبوع المقبل، بحسب ما أورده موقع "آي 24" العبري.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، عبر حسابه بموقع "إكس": "إن بريطانيا هي واحدة من أفضل وأقرب حلفاء إسرائيل في العالم اليوم، وتدرك بوضوح أن لإسرائيل كل الحق في حماية مواطنيها من إرهاب حماس- "وفق زعمه"- وبذل قصارى جهدها لإعادة المختطفين الـ 239 إلى وطنهم".

وأشارت الخارجية الإسرائيلية، إلى أن زيارة كاميرون إلى تل أبيب، تهدف إلى إرسال رسالة، مفادها، أن “دعم لندن لإسرائيل في حربها ضد مسلحي حماس لم يتغير”.

وناقش كوهين وكاميرون، احتمالات بحث مصادر تمويل حركة حماس في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.