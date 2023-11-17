فريد شوقي بيخاف من الصرصار.. أشهر ماكير يكشف أسرارا في حياة الفنانين

كشف محمد عشوب، أشهر ماكيير في الوسط الفني، سمات وحش الشاشة فريد شوقي والفنان محمود المليجي، أكد عشوب أن المليجي كان طيب القلب، بينما كان فريد شوقي يخاف من الظلام.

وقال محمد عشوب خلال لقائه مع الإعلامية مي البحيري، ببرنامج كلام ما بيننا، على قناة صدى البلد، إن محمود المليجي أطيب قلب في السينما، وكان ينهار لو رأى طفل يبكي، وفريد شوقي كان يخاف من الظلام.

وأضاف محمد عشوب، محمود المليجي كان يلاعب الحيوانات في الشارع وذو قلب رقيق ودموع قريبة، منوها: فريد شوقي هو الآخر كان يخاف من الصرصار والنور لو انطفأ يصرخ كالأطفال.

كان له هيبة وكاركتر

وبشأن أحمد زكي، تابع أشهر ماكيير في الوسط الفني: «عمل له مظهر الرئيس السادات والبيه البواب، وكان له هيبة وكاركتر يستحقه والشكل الذي يمكن أن يوصل رسالته للجمهور».