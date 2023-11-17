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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد عشوب: أحمد زكي أخي .. وسكينة السادات شكرتني لهذا السبب.. فيديو

الماكيير محمد عشوب
الماكيير محمد عشوب

أكد الماكيير محمد عشوب، أنه تربطه علاقة قوية بالفنان الراحل أحمد زكي، معقبًا: «هذا الفنان أخي وصديقي الذي لم تلده أمي، دا كان عشرة عمري، كل عمل اشتغله معه كان بأسلوب مختلف».

وأضاف عشوب خلال لقائه ببرنامج «كلام ما بينا»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية مي البحيري، أن العمل مع الراحل أحمد زكي كان ممتع للغاية، وكل ممثل اشتغلت معه لابد أن أعطيه الشكل الذي يصل للجمهور.

وأوضح محمد عشوب، أن أحمد زكي تعامل معه في أكثر من عمل، حيث كاركتر البيه البواب كان مختلف تماما، عن كاركتر أيام السادات، كما أن كاركتر فيلم الهروب كان مختلف تماما.

وأردف محمد عشوب : فوجئت باتصال هاتفي من شقيقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بعد عرض فيلم السادات بطولة أحمد زكي والتي قالت لي: «روح ربنا يصلح ما بين يديك، لأنك جعلتني أعيش مع أخي نحو 3 ساعات وأنا اشاهد الفيلم بعد وفاته».

محمد عشوب السادات كلام ما بينا مي البحيري أحمد زكي

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