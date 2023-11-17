بمشاركة 3000 سيدة.. فعاليات أول مؤتمر نسائى حاشد فى الصعيد لدعم الرئيس السيسي

بدأت فعاليات أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ والذى ينظمه حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود فى مركز قوص محافظة قنا بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

حضر المؤتمر النسائى الحاشد النائب معتز محمد محمود نائب رئيس حزب الحرية المصرى؛. وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ والنائبة أمل سلامة رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ وعضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب؛ ود. محمد زكريا امام أمين الاتصال السياسي والكاتب الصحفى محمد صلاح أمين الاعلام؛ ود. نيفين بدار أمين المجتمعات الأهلية. ورمضان رياض مسئول الحزب في جنوب الصعيد؛ وزكريا العمدة الامين العام المساعد لحزب الحرية بمحافظة قنا وعزام حسان أمين الحزب فى قوص؛ وعبد الناصر ضاحى أمين التنظيم بقوص وعبد الحميد النجار أمين تثقيف وتدريب المحافظة؛ ونجوى حامد أمينة المراة بالمحافظة ؛ ونجلاء دعبس أمين المراة بقوص؛ وعلى سعد دعبس أمين العضوية بمركز قوص.

بدأ المؤتمر النسائى الحاشد بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية؛ وأيات من القرأن الكريم؛ والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين.

يهدف المؤتمر الى حث وتحفيز المرأة المصرية على المشاركة الايجابية في الانتخابية الرئاسية والاحتشاد أمام اللجان لدعم الرئيس السيسي.

ومن جانبه رحب عزام حسان أمين حزب الحرية المصرى بمركز قوص بالمشاركين فى المؤتمر الحاشد؛ مؤكدا دعم المرأة الصعيدية للرئيس السيسي.