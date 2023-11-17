روسيا: تدمير 7 زوارق مسيرة وقاربا مع جنود أوكرانيين في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طيران البحرية الروسية دمر 7 قوارب مسيرة وقاربا واحدا عالي السرعة من نوع "ويلارد"، مع مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 17 نوفمبر 2023، أثناء دورية جوية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تم اكتشاف 7 قوارب مسيرة، وقارب "ويلارد" عالي السرعة مع مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في اتجاه شبه جزيرة القرم".

وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها دمرت جميع الأهداف المكتشفة، بواسطة الأسلحة العادية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود.