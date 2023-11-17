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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: تدمير 7 زوارق مسيرة وقاربا مع جنود أوكرانيين في البحر الأسود

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طيران البحرية الروسية دمر 7 قوارب مسيرة وقاربا واحدا عالي السرعة من نوع "ويلارد"، مع مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها: "في 17 نوفمبر 2023، أثناء دورية جوية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تم اكتشاف 7 قوارب مسيرة، وقارب "ويلارد" عالي السرعة مع مجموعة برمائية من القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم في اتجاه شبه جزيرة القرم".

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وأكدت وزارة الدفاع أن قواتها دمرت جميع الأهداف المكتشفة، بواسطة الأسلحة العادية للطيران البحري لأسطول البحر الأسود.

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