فيلم "البطيخة" و"طائر النورس" بمركز الثقافة السينمائية .. الأربعاء

إستمراراً لأنشطة مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور "حسين بكر" تقام الأربعاء القادم الموافق ٢٢ نوفمبر أمسية سينمائية يعرض خلالها كلاّ من الفيلم القصير " البطيخة" للمخرج محمد خان، والفيلم التسجيلي طائر النورس للمخرج خيري بشارة.

جدير بالذكر أن فيلم ( البطيخة) من إنتاج عام ١٩٧٢ ويعد من أول أفلام المخرج الراحل محمد خان والتي بدأ بها مشواره الفني وذلك قبل ان يتجه إلي الأعمال الروائية والدرامية.

وعن فيلم (طائر النورس) فهو من إنتاج القومي للسينما ١٩٧٥ ويعد أيضاً واحداً من الأفلام التي بدأ بها المخرج خيري بشارة مشواره الفني.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديريها الدكتور "ناجي فوزي" يناقش خلالها الأفلام مع الجمهور .

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز إلي الأرث والكنوز السينمائية التي يمتلكها المركز القومي للسينما وهي تعد تراثاً سينمائياً لا بد ان يشاهدها الأجيال الجديدة من الشباب .

يذكر ان الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة / امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف. والحضور مجاني للجمهور العام من محبي السينما .