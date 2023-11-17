الصحة : الطفل الفلسطيني يحتاج 3 تخصصات طبية لمنع قدمه من البتر

قال الدكتور حسام عبد الغفار متحدث الصحة، إن عبد الله الكحيل الطفل الفلسطيني الذي جاء لمصر حالته الصحية صعبة جدا فمن الناحية الطبية هناك ٣ تخصصات طبية تتعامل مع جراحة العظام والتجميل والأوعية الدموية فإصابته تستدعي ثلاثة تخصصات طبية للتعامل المباشر مع الطفل عبد الله.

واستطرد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت المذاع على فضائية السي بي سي، تقديم الإعلامي جابر القرموطي، أن الطفل يحتاج إلى فترة ليتم تخديره ويكون خاليا من اي التهابات ميكروباتية، مؤكدأ أنه سوف يتم بذل كل الجهد من القوافل الطبية المصرية للطفل الفلسطيني عبد الله لمنع وصول قدمه الى حالة البتر.

وأضاف، متحدث الصحة، أنه سوف يتم علاجه بناء على إستجابة وتوجيهات الرئيس السيسي لنداء الطفل الفلسطيني، حتي يتمكن مرة أخري من السير على قدميه، وجاء أيضا توجيه وزير الصحة خالد عبد الغفار لعمل دءوب من كافة الطواقم الطبية التي تتعامل مع مثل هذه الحالة.

والده الطفل الفلسطيني: أنا فى غاية الامتنان والشكر والتقدير للدولة المصرية والقوافل الطبية

وأوضح عبد الغفار ان والده الطفل الفلسطيني عبد الله في غاية الامتنان والشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما انها مقدرة حجم المجهود المبذول من الدولة المصرية والتى تقوم بها للتعامل مع التداعيات الصحية لابنها ولديها ثقه عالية بالاكتفاء بالطب المصري.