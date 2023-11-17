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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي أثبت للعالم أن مصر دولة مؤسسات

النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى

وجه النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب،  الشكر للدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، واللواء محمود خميس نائب رئيس الحزب،  وقيادات الأحزاب المشاركة في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مصر أكتوبر  في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأضاف "مصطفى" خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد الذي عقده حزب مصر أكتوبر بمدينة بلبيس بالشرقية، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، دعما لمصر التي أثبتت أنها الزعيمة لكل القيم والمبادئ الإنسانية، عندما انكشف عن الجميع كل ما يتبعه من زيف.

وأشار، إلى أن هناك ظروف صعبة تمر بالبلد سياسية واقتصادية وعسكرية، ولكن الرئيس السيسي أثبت للعالم أجمع أننا دولة مؤسسات، مضيفا أنه كما وقف الرئيس مع الشعب، جاء اليوم الوقت لوقوف الشعب مع الرئيس يد واحدة.

وأكد، أنه على الرغم من أن حدود مصر محاطة بحزام ناري شرقا وغربا وجنوبا وبرا وبحرا، إلا أن هذه الجرائم لم تمنعنا من استكمال الاستحقاقات الدستورية ومسيرة التنمية.


من جانبها، طالبت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بداية كلمتها بالمؤتمر بالوقوف  دقيقة حداد على أرواح الشهداء ، مضيفة تواجدنا اليوم ردا للجميل فى القضاء على الإرهاب وانقاذ مصر فى  ٣٠ /٦، مشيرة إلي أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ارتقت بحياة عدد كبير من المصريين .

وأكدت رفض الدولة المصرية قيادة وشعبا تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية، مؤكدة يسقط كل من يريد اسقاط الدولة المصرية.

واوضحت أن الشراقوة ضربوا اروع مثل فى النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية مطالبة النزول والادلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، لأنه الأقدر على قيادة المرحلة.

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