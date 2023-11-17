قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار: إن جائزة النيل اعتراف من الدولة بمجهودي وعطائي خلال حرب الاستنزاف.
وأضاف نوار خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: كنت أتمنى تواجدي بحرب أكتوبر وليس حرب الاستنزاف فقط.
وأوضح نوار خلال اللقاء أن حائط الصواريخ من السويس لبورسعيد كان أعظم إنجازات الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.
الفنان أحمد نوار: حائط الصواريخ من أعظم إنجازات عبد الناصر
قال الفنان التشكيلي الدكتور أحمد نوار: إن جائزة النيل اعتراف من الدولة بمجهودي وعطائي خلال حرب الاستنزاف.