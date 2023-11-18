وزير الصحة يطمئن على الطفل الفلسطيني بمعهد ناصر ويجتمع بالفريق الطبي المعالج

قال الإعلامي ضياء رشوان خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية الإى تي سي، إن متحدث الصحة الدكتور حسام عبد الغفار قد صرح أن وزير الصحة والسكان حسام عبد الغفار قد توجه يوم الجمعة إلى مستشفي معهد ناصر للبحوث والعلاج، للاطمئنان على حالة الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل الذي نقل من غزة إلى معبر رفح لأستكمال العلاج فى مصر بمستشفي معهد ناصر والذي وجه باستغاثة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاجه بمعهد ناصر.

وقال متحدث الصحة حسام عبد الغفار ان وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أصرعلى الأطمئنان على صحة الطفل بنفسه للرفع من روحه المعنوية، كما أنه يتابع حالة الطفل لحظة بلحظة مع الفريق الطبي الذي يكلف بعلاجه.

واجتمع الوزير خالد عبد الغفار مع الفريق الطبي المصري اليوم وأستمع إلى حالته مع الفريق الطبي المعالج، وأطمئن على توفر كل الأجهزة التى يحتاجها الطفل الفلسطيني.

يعاني الطفل من تفتت عضلة الفخذ الأيسر وفقدان العظام والانسجة وبتر بأصابع الايدي وانفجار بالطحال

وبحسب الصحة ، تم تشخيص حالة الكفل الفلسطيني حيث إنه يعاني من تفتت عضله الفخذ الأيسر وفقدان العظام والانسجة المحيطة، ويعاني من بتر أطراف أصابع اليد اليسري، وانفجار فى الطحال، يأتى كل ذلك من أثار القذف المدمر.