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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بهدف ماردوني .. بوركينا فاسو تتعادل 1-1 مع غينيا بيساو بتصفيات المونديال

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 بين منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.


وأقيمت مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا بيساو على الملعب الكبير بمراكش بالمغرب ضمن منافسات الجولة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وبدأت المباراة بأفضلية كبيرة من جانب أصحاب الأرض "بوركينا فاسو" وكاد أن يسجل مبكرًا في الدقيقة 3 بعد تسديدة قوية ولكن أنقذ حارس غينيا بيساو مرماه.

واستمر تفوق "الخيول" حتى جاءت الدقيقة 20 والتي شهدت هدفا مباغتا لغينيا بيساو عن طريق ماما بالد في الدقيقة 20، ونجح بوركينا فاسو في تسجيل هدف التعادل بعد مرواغة بيرتراند تراوري 6 لاعبين من بينهم حارس مرمى غينيا بيساو، ليسكن الكرة في الشباك بهدف مارادوني، وتصبح النتيجة إلى 1-1.

وبهذه النتيجة، يحصد بوركينا فاسو وغينيا بيساو على أول نقطة في انطلاقة مشوار تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط ويليه كل من غينيا بيساو وبوركينا فاسو وإثيوبيا وسيراليون بنقطة واحدة لكل منهم، بينما يتذيل قاع جيبوتي القاع بدون نقاط.

وكان منتخب مصر حقق انتصارًا كاسحًا على جيبوتي بنتيجة 6-0 في مستهل مشوار التصفيات المونديالية.

وتضم المجموعة رفقة مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو كل من إثيوبيا وسيراليون وجيبوتي.

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