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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدوي: إنشاء منصة إلكترونية لمنع الاحتكاك المباشر بين مركز تقديم الخدمة والمريض

العدوي
العدوي

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أنه كان لدينا تحديات كبرى في القضاء على فيرس سي، والمنتشر بصورة كبيرة جدًا بين المصريين.

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وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائم الإصرار على أن نتحدث على مريض فيروس سي بصورة شاملة وليس بجرعة علاجية، فكان يهمه أن يأخذ المريض جرعات الثلاث شهور ويشفى".

 

وأضاف: "التحدي كان في البداية أننا نعمل منظومة هذه المنظومة نضع فيها أولويات لتلقي العلاج إذ كان المريض حالته متأخرة يكون قبل المريض اللي حالته متوسطة وأيضًا قبل اللي حالته بسيطة، وكان عندنا حوالي 26 منفذًا لتقديم العلاج وعملنا على توصيل منافذ العلاج إلي 52 مركزًا عن طريق توفير نسبة العمالة 100%".

 

وتابع: "أما التحدي الثاني أن يوجد منصة الكترونية لمنع الاحتكاك المباشر بين مركز تقديم الخدمة والمريض، متابعًا:" فمن الجائز أن عندما نفتح باب العلاج نرى أعداد كبيرة من المصريين يمكن أن تصل إلى الآلاف على أبواب مراكز العلاج" وبالتالي لن نستطيع تقديم الخدمة".

 

وواصل: "لذلك قررنا عمل منصة إلكترونية، وبالفعل وضعنا فيها ملفات المرضى بالألوية والشروط المطلوبة  وجرعات العلاج، وأيضًا تم وضع داخل الملف الإلكتروني ساعات العلاج التي سيأخذها المريض ومتابعة الدورية له إلى أن يتم شفائه".

العدوى فيرس سي

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