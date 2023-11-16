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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد استجابة الرئيس.. الصحة: 3 استشاريين يتابعون حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

الطفل الفلسطيني
الطفل الفلسطيني

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الحالة الصحية للطفل الفلسطيني "عبدالله" بعد استجابة الرئيس السيسي له ونقله للعلاج في مصر.

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تجرى الآن تدخلات جراحية لعلاج الطفل عبدالله كحيل بمستشفى معهد ناصر".

 

وأضاف: "يجرى عمل اللازم له من قبل 3 استشاريين في تخصصات جراحية مختلفة"، مشيرا: "جرى تحويل الأطفال الفلسطينيين المصابين بالأورام في غزة والمتواجدين في مصر إلى مستشفيات الأورام المتخصصة لعلاجهم".

 

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،: "هناك 35 سيارة إسعاف مجهزة تنتظر وصول الأطفال حديثي الولادة إلى معبر رفح".
 

الصحة

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