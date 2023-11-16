الرئيس وجه بعلاجه.. الصحة تكشف مفاجأة بشأن الطفل الفلسطيني الهارب من الموت

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الحالة الصحية للطفل الفلسطيني "عبدالله" بعد استجابة الرئيس السيسي له ونقله للعلاج في مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بعد استجابة الرئيس السيسي لاستغاثة الطفل عبدلله كحيل التي أطلقها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وصل اليوم إلى معبر رفح".

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،: "الطفل الآن في سيارة الإسعاف المجهزة بالطاقم الطبي، ويتم نقله إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج"، موضحا: "الطفل مصاب بكسر في عظمة الفخذ بالإضافة إلى جروح قطعية متهتكة وجزء من الجلد غير موجود بسبب القصف".

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة،: "عندما يصل الطفل إلى المعهد سيتم اتخاذ كافة الإجراءات لأنه يحتاج إلى تدخل جراحي دقيق بالجراحة الميكروسكوبية للتعامل مع الأوعية الدموية، وتم الإعداد لهذه العملية في معهد ناصر".

وعن إمكانية بتر ساق الطفل، قائلا: "هذا سيبان بعد الكشف عليه من مجموعة من التخصصات لكن بالتأكيد الأصل عند كل العاملين في القطاع الصحي أن البتر آخر دواء، والأصل هو العمل على الحفاظ على سلامة المريض وأعضاءه".

