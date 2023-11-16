السيسي يوجه بسرعة علاج الطفل الفلسطيني بمصر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسعرة علاج الطفل الفلسطيني، بمصر بعد الإصابة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت القناة أنّ الرئيس السيسي وجّه باستقبال طفل فلسطيني مصاب يواجه خطر الموت في معبر رفح، وتوفير الرعاية الطبية له في أحد المستشفيات المصرية.

وكان الطفل الفلسطينيي، ناشد الأطباء في مصر لعلاج قدمه من البتر، قائلا: «بطلب من المصريين معالجة رجلي، ليه بتقطعوها؟، خلوني أمشي زي قبل».

أفادت« القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بوصول الطفل الفلسطيني المصاب عبد الله كحيل الذي يواجه خطر الموت إلى معبر رفح وتوفير كافة الرعاية الطبية له وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



