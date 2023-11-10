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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عبد الله: من أهم أسباب سرطان الكبد في مصر فيروس سي

فيروس سي
فيروس سي

قال الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن من أهم أسباب سرطان الكبد في مصر كان فيروس سي.

وأضاف الدكتور محمد عبد الله المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” تقديم الإعلامية رانيا هاشم، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مصر تقدمت بالملف الخاص بها للحصول على الإشادة الدولية للقضاء على فيروس سي، وتم الحصول من خلاله على المستوي الذهبي، لإستيفاء الدولة المصرية كافة المعايير بشكل فعال للحصول على هذا المستوي الذهبي.

وتابع أنه المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالنسبة لنقل الدم، فهناك قرار برئاسة مجلس الوزراء الخاص بمراقبة مأمونية نقل الدم، حيث أن كل مواطن يقدم له التبرع  بالدم يتم فحصه قبل إجراء الإختبار، وبالتالي الإكتشاف المبكر لأى مريض مصاب بفيروس، وفى الن

الدكتور محمد عبد الله الفيروسات الكبدية سرطان الكبد فيروس سي مكافحة الفيروسات الكبدية

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