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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: بوركينا فاسو وغينيا بيساو الأخطر في مجموعة مصر بتصفيات المونديال

بركات مع فيتوريا
بركات مع فيتوريا

يرى محمد بركات أن منتخبي غينيا بيساو وبوركينا فاسو الأخطر في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "غينيا بيساو وبوركينا فاسو أخطر منتخبين في مجموعة مصر بتصفيات كأس العالم" 

وأضاف: "خبرات منتخب مصر قادرة على حسم مباراة سيراليون لصالحنا من الخارج"

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، التي أقيمت على ملعب مراكش بالمغرب مساء الجمعة، في الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبتلك النتيجة، رفع منتخبا بوركينا وغينيا بيساو رصيدهما لنقطة وحيدة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى في تصفيات المونديال، خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 3 نقاط بعد فوزه على جيبوتي.

بركات تصفيات كأس العالم مجموعة مصر منتخب مصر

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