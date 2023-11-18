عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية: الجيش المصري لا يعرف الغدر والعدوان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن الأخذ بالأسباب والتوكل على الله وحسن التخطيط والاستعداد والتضحية هو ما يؤدي إلى الفوز والنصر، وأن تحقيق النصر لا يكون أبدًا للكسالى، ولكن لمن تدربوا وخططوا وأخذوا بالأسباب، وعلينا جميعًا الأخذ بالأسباب كما فعلت السيدة مريم عليها السلام عندما أمرها الله عز وجل بهز جذع النخلة؛ فالعمل أو الأخذ بالأسباب هو جزء من العبادة ولا يتعارض مع القضاء والقدر.

مفتي الجمهورية: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية والقلب حزين على غزة.. فيديو

مفتي الجمهورية : مفهوم ولي الأمر باقٍ ويتطور .. والجماعات المتشددة لم تفهم الغاياتِ من تصرفات النبي وأفعاله

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن الإسلام حرص على ترتيب شئون الناس بما يحقِّق لهم المصلحةَ في العاجل والآجل، ويبتعد بهم عن كل ما يؤدي إلى الضرر والمفسدة؛ فأرشدهم إلى تحصيل أسباب القوة، وأمرهم بإتقان العمل، ونهاهم عن التسرع وعدم التَّروي في الأقوال والأعمال على غير علم وتَمَكُّنٍ وتَحَقُّقٍ، ودعاهم إلى ردِّ الأمور إلى أهل الخبرة ومراعاة التخصص؛ فهم أحق بها وأهلها؛ ولا شكَّ أنه في أزمنة الفتن وحالات الحروب وأوقات الأزمات تشتد الحاجةُ إلى أمرين؛ الأول: استبيان الأمر والتحقُّق منه قبل الخوض فيه والتكلم عنه. والثاني: رد الأمر لأهله الذين هم أعلم به.

وأشار المفتي إلى أن الجيش المصري يأخذ بالأسباب؛ فهو يحرص دومًا على التدريب والاستعداد الجيد برغم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الجيش في خير وعافية إلى قيام الساعة؛ فخيرية الجيش المصري لم تأتِ من فراغ وإنما نتيجة إرادة صادقة لرجال أوفياء أصحاب أخلاق إنسانية لا يعرفون الغدر أو العدوان، أو الممارسات الوحشية والجرائم غير الإنسانية والأعمال البربرية، امتثالًا لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حرق الشجر وقطع النخل وهدم المنازل، وذلك في عدة أحاديث ومواقف مشهورة، منها ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم لأحد الجيوش: «لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليدًا، أو امرأة، ولا كبيرًا فانيًا، ولا معتصمًا بصومعة، ولا تقربوا نخلًا، ولا تقطعوا شجرًا، ولا تهدموا بناءً».

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن المسلم إذا أحسن الظن بالله، وبذل الجهد في تحصيل الأسباب، وأتْبع ذلك بحسن التوكل على الله والاستعانة به مع الصبر على البلاء؛ هيأ الله عز وجل له من الأسباب التي لا تخطر له على بال ما يكون معينًا له على تحقيق النصر والفوز، على الرغم من ضعفه وقلة مؤنه في الحياة.

وشدد على أن الابتلاء ليس وبالًا وشرًّا في جميع أحواله، بل يمكن أن يكون العكس هو الصحيح، وينقلب البلاء إلى نعمة، وتنقلب المحنة إلى منحة، مشيرًا للحديث الذي جاء عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرٌ، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ إن أصابته سَرَّاء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» أخرجه مسلم.

واختتم بالرد على من يحاول فهم النصوص الشرعية فهمًا مغلوطًا للتنبؤ ببعض الأمور قائلًا: إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم المختلفة شرعية وغيرها، وكذلك تحرِّي الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه بشكل متكامل، أو يتابعه بصورة سطحية؛ فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا.

مفتى الجمهورية الجيش المصري الازمات النصوص الشرعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

أسعار حديد التسليح تتراجع أكثر من 6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تفاصيل

زي الولاد .. وصف صادم من أحمد فهمي لـ هنا الزاهد

2 كيلو لكل مواطن.. التموين توفر السكر في المجمعات الاستهلاكية بـ27 جنيها

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي عميق يضرب البلاد خلال 48 ساعة

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

أحد جنود الاحتلال يلقي قنبلة داخل مسجد وقت الأذان.. فيديو

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

فرج عامر يكشف مفاجأة بشأن بيع أحمد فتوح للأهلي..تفاصيل

مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي قائد شجاع يحافظ على السيادة والكرامة الوطنية

عرض رسمي للأهلي لشراء اليو ديانج.. فرج عامر يكشف التفاصيل

مفتي الجمهورية: الجيش المصري لا يعرف الغدر والعدوان

المفتي: الدولة المصرية لها دور كبير في تقديم المساعدات لأشقائنا بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تتألق على كورنيش النيل

باللون البينك.. إطلالة كلاسيكية لـ بلقيس فتحي في أحدث ظهور

بفستان ساحر.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في دبي

6 أعراض شائعة تكشف إصابتك بمتلازمة القولون العصبي.. جميعها شائعة

فيديو

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

على رأسهم صلاح.. الدوري السعودي يرصد 5 نجوم في الميركاتو الشتوي| فيديوجراف

طلاق ابنة هيفاء وهبي رسميًا بشكل مفاجئ.. «القصة الكاملة»| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

اﻟﻤﺰﻳﺪ