للمرة الثالثة.. الاحتلال الإسرائيلي يضرب عمق جنوب لبنان

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه لأهداف في جنوب لبنان، استمرارا للاشتباكات مع حزب الله المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت فضائية "روسيا اليوم" أن جيش الاحتلال استهدف عمق الجنوب اللبناني للمرة الثالثة منذ بداية الأحداث في 8 أكتوبر الماضي، حيث أغارت مسيرة اسرائيلية على معمل يقع بين بلدتي الكفور وتول بمحافظة النبطية.

وأشارت "روسيا اليوم" إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت اليوم السبت غارة بصاروخين على معمل لأشغال الألمنيوم في المنطقة الواقعة بين بلدتي الكفور وتول في محافظة النبطية مما أدى إلى احتراق المعمل ومعداته بالكامل.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب على الحدود جنوب لبنان.