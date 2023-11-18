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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت أنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بإخلاء المستشفى.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون بالإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

وزعم "هاجاري" عبر حسابه بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال لم يطلب في أي وقت إخلاء المرضى أو الطواقم الطبية، بل واقترح أنه عندما يكون هناك طلب لتنسيق الإخلاء الطبي، سنعمل على تسهيل ذلك ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت أن جيش الاحتلال بدأ إخلاء مستشفى الشفاء بغزة.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبوسليمة أن الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الي سقوط شهداء كل دقيقة.

وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة أن الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

الاحتلال الاسرائيلي إخلاء مستشفى الشفاء في غزة إخلاء مستشفى الشفاء دانييل هاجاري

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الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة


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