مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ11 الموجهة لغزة

أرسلت السعودية الطائرة الـ11 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم السبت متجهة إلى مطار العريش في محافظة شمال سيناء.

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات متنوعة شملت مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طنا، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبدأت السعودية في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، في التاسع من نوفمبر الجاري، وأرسلت الرياض أمس الخميس الطائرة التاسعة التي تضم 3 سيارات إسعاف.