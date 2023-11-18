وزير التربية والتعليم ومحافظ الشرقية يفتتحان مدرسة جيهان عبد الحكيم بالزقازيق

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسى التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية بقرية شرويدة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتقديم تعليم جيد لأبنائها الطلاب في المحافظة، وإنشاء مدارس جديدة تُساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إفتتاح مدارس جديدة يعكس التزام الوزارة بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة تعلم محفزة للطلاب، بما يُساهم في تحقيق النجاح والتفوق الأكاديمي للطلاب.
وتفقد الوزير والمحافظ المدرسة المُقامة على مساحة ٢١٠٠ متر مربع ، وتضم ١٨ فصلًا للمرحلة الإبتدائية والإعدادية ، و٤ فصول رياض أطفال تستوعب ٧٦٥ طالب وطالبة منهم ١٩٩ بالمرحلة الابتدائية، و٥٦٦ بالمرحلة الإعدادية.
كما حرص الوزير والمحافظ على تفقد غرفة المصادر والمكتبة ، حيث تضم المدرسة غرف للشبكات، وغرف المعلمين، وغرف الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وغرفة الكمبيوتر، فضلًا عن المعمل المطور، وغرفة المجالات.
من جانبه أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيرًا بقطاع التعليم ، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة تُساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.
وأضاف المحافظ أن المدرسة الجديدة ستساهم بشكل كبير في القضاء على نظام الفترتين وتقديم تعليم جيد يُساهم في تخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع .
وشارك في الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، واللواء يسري الديب مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول التربية والتعليم بالشرقية ، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم ، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.