ضبط المتورطين في واقعة سرقة أموال من مهندس بالتجمع الأول

ألقي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي المتورطين في واقعة سرقة حقيبة من مهندس بداخلها عملة أجنبية بالتجمع الأول.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مهندس مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده أمام العقار محل سكنه تقابل مع أحد الأشخاص مجهول تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتغيير عمله أجنبية.

وأثناء التحدث معه قام بمغافلته وسرقة الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وقام باستقلال سيارة ولاذ بالفرار.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة وقائدها وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الإسماعيلية ، تم ضبطه حال استقلاله السيارة.

واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل مقيم بمحافظة الإسماعيلية ، تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الشرقية وبحوزته جزء من المبلغ المستولى عليه .

واعترف بارتكاب الواقعة ، واقر بقيامه بالاستعانة بشخصين مقيمان بمحافظة الإسماعيلية تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب استبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" مقيم بالإسماعيلية ، تم ضبطه وبحوزته المبلغ ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.