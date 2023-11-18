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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد حذفهما الصور المشتركة .. إطلالات شيرى عادل برفقه زوجها

صدى البلد

تصدرت الفنانة شيرى عادل   تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تداول رواد التواصل الإجتماعي فيسبوك أنباء عن طلاقها من الفنان طارق صبرى بعد حذفهما صورهم

وتعتاد شيرى على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وتتميز شيرى  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد شيرى أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورهم الأخيرة…

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اطلالات شيري عادل الفنان طارق صبري الفنانة شيرى عادل ة شيري عادل برفقة زوجها طارق صبري

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