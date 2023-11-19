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رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل البصارة المصرية

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل البصارة المصرية..

المقادير.......

حبتين من البصل يتم فرمهم جيدًا.
ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت
خمس فصوص من الثوم المهروس.
عصير ليمون على حسب الرغبة.
250 جرام من الفول يتم نقعه لمدة 12 ساعة.
ملعقة كبيرة من النعناع المجفف.
ملعقتين كبيرتين من الشبت المفروم.
ملعقة كبيرة من الكزبرة الخضراء يتم فرمها ناعم.
ملعقتين كبيرتين من البقدونس المفروم ناعم.
ملعقة صغيرة من الكمون.
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
رشة واحدة من الملح.
ماء على حسب الحاجة.

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