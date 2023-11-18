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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2006 يهزم مدينة نصر 11-0 في بطولة منطقة القاهرة

أهلى 2006
أهلى 2006

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق مدينة نصر،١١ - صفر، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة منطقة القاهرة.


جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق محمد رضا (٤ أهداف) وعزت منصور وأمير علاء ومازن أحمد وفارس الشافعي ورمزي يونس ويوسف حلمي وعلي الدين علاء بهدف واحد لكل منهم، بواقع ٣ أهداف في الشوط الأول و ٨ أهداف خلال الشوط الثاني.


وبدأ أهلي 2006 المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد أبو جريشة.
الدفاع: محمد طارق - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.
الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - محمد رضا - عزت منصور - يوسف الجندي.
الهجوم: أمير علاء.


وشارك آدم سمير بدلًا من يوسف الجندي، وعلي الدين علاء بدلًا من أمير علاء، ورمزي يونس بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف حلمي بدلًا من مازن أحمد، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا.


وبهذا الفوز رفع أهلي 2006 رصيده إلى ١٨ نقطة من الفوز في ٦ مباريات بالعلامة الكاملة، على النصر للتصدير ٥ - صفر، وعلى كهرباء شمال ٤ - صفر، والشبان العالمية ٨ - صفر، وعلى الإسكان ١٠ - صفر، وعلى الزهور ١ - صفر، وعلى مدينة نصر ١١ - صفر، مسجلًا ٣٩ هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.


ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

النادي الأهلي مدينة نصر ملعب الأهلي بمدينة نصر ملعب الأهلي الأهلى بطولة منطقة القاهرة

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