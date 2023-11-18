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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب غير متوقعة وراء حدوث عسر الهضم .. تعرف عليها

عسر الهضم
عسر الهضم

يعد عسر الهضم من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار وتصيب الأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

لذا من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث عسر الهضم ونعرضها لكم وذلك وفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine.
 

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 أسباب عسر الهضم

يمكن أن يكون سبب عسر الهضم مشاكل صحية، أو مشاكل في نمط الحياة، أو بسبب الأدوية.

تشمل المشاكل الصحية أو الأمراض التي تسبب عسر الهضم ما يلي:

تقرحات أو تقرحات في المعدة أو الأمعاء الدقيقة.
احمرار وتورم أو التهاب في المعدة (التهاب المعدة).
عودة الحمض من معدتك إلى المريء (مرض ارتجاع المريء أو الارتجاع المعدي المريئي).
عدوى بكتيرية في معدتك.
التهاب المرارة.
كتل من المواد الصلبة في المرارة.
تورم البنكرياس والتهابه. 
خروج الطعام ببطء شديد من المعدة وشائع عند مرضى السكري.

تشمل مشكلات نمط الحياة المتسببة في عسر الهضم  ما يلي:

التدخين.
تناول الكثير من الكافيين.
شرب الكثير من الكحول.
تناول الطعام بسرعة كبيرة.
الإفراط في تناول الطعام.
تناول الأطعمة الحارة، أو الدهنية، أو الدهنية.
تناول الأطعمة الغنية بالألياف.
الشعور بالتوتر الشديد.
الأدوية تشمل:

أدوية مكافحة البكتيريا (المضادات الحيوية).
الأسبرين وأدوية الألم والحمى المتاحة دون وصفة طبية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية).

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