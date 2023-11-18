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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن خلال تأمين الانتخابات الرئاسية

إبراهيم المصري ،
إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تحتم علينا الاصطفاف خلف الوطن.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين بأن وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق ، دائما تضع علي عاتقها تحمل المسئولية والعمل دون صخب ونجدها حاضرة وبقوة في كل لحظة يستدعيها فيه الوطن  ، ولقد اعتمدت الوزارة خطة استراتيجية وطنية لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 وستقدم ملحمة وطنيه في حب الوطن .

وتابع وكيل دفاع النواب بأن الوزارة كما عهدناها دائما تعمل علي توفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الخدمات الأمنية ، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان ، بالإضافة إلي مواصلة الجهود واستنفار كافة الطاقات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين ، ومراعاة البعد الإنساني خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ، وهذا منهج صمام أمان الأمن الداخلي الشرطة المصرية.

ولفت وكيل دفاع النواب إلى أن عطاء الشرطة لا ينتهي في أداء رسالتها السامية في توفير سلعة الأمن وهى أغلي سلعة في العالم ، ويقدمها أبناء الداخلية بكل إخلاص رهن إشارة الوطن.

الدولة المصرية الانتخابات الرئاسية اللواء إبراهيم المصري اللواء محمود توفيق وزارة الداخلية

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