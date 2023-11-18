عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادي بمستقبل وطن: تأييدنا للسيسي بناء على المشروعات العملاقة بمصر خلال الأعوام الماضية|صور

صدى البلد

أكد المهندس احمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن جميع طوائف الشعب المصري متواجدة اليوم بمدينة راس غارب لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة بكل ما تحمله الكلمة من معان.

وأضاف أمين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن تأييدنا اليوم جاء شهادة على المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته يؤكد أن الرئيس قاد مصر إلى دولة حديثة.

وتابع الدقاق أن تنظيم مؤتمرنا اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة للرئيس تؤكد أننا معه قلبا وقالبا، ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو واجب وطني علي كل مصري وكما نري ويري العالم أجمع أن مصر كانت ومازالت سداً منيعاً في الوقوف ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية و أن الدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض ما تنادي به السلطات المحتلة من تهجير أهل غزة وترك أراضيهم بأن مصر كانت ومازالت سداً منيعاً في الوقوف ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية.

 

وأوضح الدقاق أن الهدف الرئيسي لمصر دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية ومن أجل مصر ومن وطنية نابعة من حب هذا الوطن قام حزب مستقبل وطن بقيادة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم بتكليف السادة الأمناء وامناء التنظيم بالمحافظات لإعداد خطة التحرك للاستعداد الانتخابات الرئاسية وحشد كل الطاقات البشرية ومجموعات العمل على مستوي الجميع ومن هذا التكليف قامت أمانة البحر الأحمر بعمل العديد من الاجتماعات التنظيمية واستهداف المكون السياسي والجغرافي لكل منطقة بمدن المحافظة من زعفرانة شمالاً حتي حلايب وشلاتين جنوباً، وذلك من اجل حشد جميع الفئات والقبائل والعائلات وبتكليف السادة الأمناء وامناء التنظيم بالمحافظات لإعداد خطة التحرك للاستعداد الانتخابات الرئاسية وحشد كل الطاقات البشرية ومجموعات العمل على مستوي جميع محافظات مصر.


وذلك من اجل حشد جميع الفئات والقبائل والعائلات والتجمعات العمالية والفئات الشبابية والسيدات وذي الهمم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

واختتم أمين تنظيم حزب مستقل وطن: من هنا ومن مدينة رأس غارب قلعة الصناعات البترولية والتعدنية ندعو أطياف الشعب للنزول والمشاركة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر خلال الفترة القادمة.

رأس غارب بالبحر الأحمر الرئيس السيسي الانتخابات الرئاسية مؤتمر دعم الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهارت من البكاء .. أول ظهور للزوجة الأولى لـ عمرو أديب فى زفاف ابنها

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

مفاجأة سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. طارق شكري يكشف التفاصيل

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

موعد انتهاء أزمة الدولار في مصر.. رئيس الحكومة يوضح التفاصيل

بـ لوك جديد … شاهد إطلالة لميس الحديدي في زفاف نجل عمرو أديب

موضوعات متعلقة

قيادية بمستقبل وطن: تمكين المرأة يشهد تقدماً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

مستقبل وطن رأس غارب: تحديات تواجهنا.. وحياة أفضل تنتظر مصر بقيادة السيسي

مدير حقول شركة بترول في رأس غارب: السيسي انتصر للعمال وله كل الدعم

أمين مستقبل وطن بالبحر الأحمر: السيسي حقق الأمن للمصريين بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه

مؤتمر جماهيري لدعم الرئيس السيسي في رأس غارب بالبحر الأحمر

حملة تفتيشية ناجحة على مخابز الغردقة.. تحذيرات ومحاضر لضمان جودة المنتج والصحة العامة

قافلة جامعة عين شمس عالجت 3303 مواطنين..وأجرت 51 جراحة مجانا بالبحر الأحمر

لمكافحة التلوث البحري وتأمين الشواطئ.. نجاح مناورة المحروسة في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

الاختيار جه منه.. فرج عامر يعلن مفاجأة غير محسوبة عن نجم الأهلي

يمامة: نحتاج تعديلات دستورية.. وتعيين نواب لي حال فوزي بالرئاسة

نجم الشيش المصري يكشف تفاصيل رفضه مصافحة اللاعب الإسرائيلي بكأس العالم للمبارزة

ماذا قال فيتوريا عن المشاغبين الثلاثة في المنتخب ولقاء سيراليون غدا؟

احذر .. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار السكر

مسؤول إسرائيلي يكشف سبب موافقة تل أبيب على إدخال الوقود إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ببنطلون أبيض .. الإعلامية أسما إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها

فيديو

قلتها أحسن.. ارتفاع أسعار السجائر واختفاء بعض الأنواع

فرصة للتمليك .. طرح شقق في الإسكان بقسط شهري 1100 جنيه

عاجل.. الأرصاد: منخفض جوي عميق وتحذير من الأمطار والرياح | فيديو

3 أكياس لكل مواطن .. أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ