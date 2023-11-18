قيادي بمستقبل وطن: تأييدنا للسيسي بناء على المشروعات العملاقة بمصر خلال الأعوام الماضية|صور

أكد المهندس احمد الدقاق امين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن جميع طوائف الشعب المصري متواجدة اليوم بمدينة راس غارب لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة بكل ما تحمله الكلمة من معان.

وأضاف أمين تنظيم حزب مستقل وطن بالبحر الأحمر أن تأييدنا اليوم جاء شهادة على المشروعات القومية العملاقة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية في فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما شهدته يؤكد أن الرئيس قاد مصر إلى دولة حديثة.

وتابع الدقاق أن تنظيم مؤتمرنا اليوم لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمثابة رسالة للرئيس تؤكد أننا معه قلبا وقالبا، ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو واجب وطني علي كل مصري وكما نري ويري العالم أجمع أن مصر كانت ومازالت سداً منيعاً في الوقوف ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية و أن الدور الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق ورفض ما تنادي به السلطات المحتلة من تهجير أهل غزة وترك أراضيهم بأن مصر كانت ومازالت سداً منيعاً في الوقوف ضد محاولة تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح الدقاق أن الهدف الرئيسي لمصر دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية ومن أجل مصر ومن وطنية نابعة من حب هذا الوطن قام حزب مستقبل وطن بقيادة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم بتكليف السادة الأمناء وامناء التنظيم بالمحافظات لإعداد خطة التحرك للاستعداد الانتخابات الرئاسية وحشد كل الطاقات البشرية ومجموعات العمل على مستوي الجميع ومن هذا التكليف قامت أمانة البحر الأحمر بعمل العديد من الاجتماعات التنظيمية واستهداف المكون السياسي والجغرافي لكل منطقة بمدن المحافظة من زعفرانة شمالاً حتي حلايب وشلاتين جنوباً، وذلك من اجل حشد جميع الفئات والقبائل والعائلات وبتكليف السادة الأمناء وامناء التنظيم بالمحافظات لإعداد خطة التحرك للاستعداد الانتخابات الرئاسية وحشد كل الطاقات البشرية ومجموعات العمل على مستوي جميع محافظات مصر.



وذلك من اجل حشد جميع الفئات والقبائل والعائلات والتجمعات العمالية والفئات الشبابية والسيدات وذي الهمم وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

واختتم أمين تنظيم حزب مستقل وطن: من هنا ومن مدينة رأس غارب قلعة الصناعات البترولية والتعدنية ندعو أطياف الشعب للنزول والمشاركة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر خلال الفترة القادمة.