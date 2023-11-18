300 ألف متظاهر في مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بـ لندن

شارك حوالي 300 ألف شخص في مسيرة كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن يوم السبت، حيث اعتقلت الشرطة العشرات من المتظاهرين المعارضين لمحاولتهم مواجهة المتظاهرين.

وشهدت منطقة هايد بارك كورنر بوسط لندن تواجدا مكثفا للشرطة بينما هتف المتظاهرون “فلسطين حرة حرة” و”وقف إطلاق النار الآن”. كما سُمعوا وهم يرددون العبارة الأكثر إثارة للجدل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!”

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لندن لشبكة CNN إن ما يقدر بنحو 300 ألف شخص حضروا المظاهرة، التي تزامنت مع إحياء ذكرى يوم الهدنة السنوي، ويوم المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

وتم اعتقال ما لا يقل عن 126 شخصًا خلال المظاهرة والاحتجاجات المضادة، وفقًا للشرطة. وقالوا إنهم 'واجهوا عدوانًا من المتظاهرين المناهضين' الذين اقتحموا المنطقة 'بأعداد كبيرة' أثناء تصاعد المسيرة. وقالت الشرطة في وقت سابق إنها ألقت القبض على 82 متظاهرًا مناهضًا من أجل 'منع خرق السلام'.

وقالت إحدى المتظاهرات المؤيدين للفلسطينيين لشبكة CNN إنها “مندهشة من نفاق أولئك الذين يدعمون أوكرانيا ولكن ليس فلسطين”.

وأضافت: 'قد يكون بعض السياسيين إلى جانبنا، لكنهم يخشون التحدث علناً'.

وقال متظاهر آخر إن عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة كان “ملهماً”. وأضافوا: 'نحن بحاجة إلى التحدث بصوت عالٍ لمن لا صوت لهم'.