إسكان النواب : قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة.. وتحفظنا على الإحلال

أكد المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح الجديد به إيجابيات عديدة لكن التحفظ الوحيد هو الإحلال والتجديد، مشددًا على أن الإحلال والتجديد هو تجديد المباني بعد التصالح عليه، منوهًا بأنه سيتقدم بمقترح لتنظيم الإحلال والتجديد على الأراضي الزراعية وسيضاف إليه النموذج الذي حصل على نموذج 10.

وأشار "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الإحلال والتجديد له قرارات منظمة له من وزير الزراعة وليس قوانين، موضحًا أنه بهذا المقترح سيتم تغطية مطالب الكثير من المواطنون من يطالبوا بالإحلال والتجديد.

نفس الأسعار القديمة

وأوضح أن القانون الجديد سيكون بنفس الأسعار القديمة، مؤكدًا أنه كان هناك تخفيضات من قبل المحافظين وسيستمر الحفاظ على هذه الأسعار، مشددًا على أنه لابد من المحافظة على الثروة الزراعية ولابد من يمتلكوا الأراضي الزراعية الحفاظ عليها .