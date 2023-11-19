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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة لـCNN: مستعدون لاستقبال مئات الجرحى والمرضى من قطاع غزة

من المقابلة
من المقابلة

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، السبت، إن مصر مستعدة لاستقبال مئات الجرحى والمرضى من قطاع غزة الذي يشهد عدوانًا إسرائيليًا مستمرًا بعد عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.

وأوضح وزير الصحة، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، لدى سؤاله عمن يملي الجدول الزمني لدخول المرضى من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية: "للأسف هذا ليس في أيدينا.. سيارات الإسعاف لدينا الآن بينما نتحدث تنتظر على الحدود وجاهزة لنقلهم على الفور".

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وأضاف وزير الصحة: "حتى المستشفيات تم تجهيزها بأجهزة التنفس الاصطناعي وحاضنات لهذا الغرض بالفعل. لذا نحتاج فقط من الجانب الآخر إدخالهم"، مشيرًا إلى أن "الأهم من ذلك أننا مستعدون لاستقبال 10 مرات و20 مرة و30 مرة أكثر من ذلك، نحن على استعداد للقيام بذلك".

وتابع عبد الغفار: "أنشأنا 37 مستشفى ونمتلك أكثر من 11 ألف سرير وأكثر من 1700 وحدة عناية مركزة، وأكثر من 150 سيارة إسعاف جاهزة لنقل هؤلاء المرضى، لذلك قررنا تخصيص ونشر أكثر من 38 ألف طبيب و25 ألف ممرض جاهز للعمل. لذا مهما كانت الأرقام التي سنحصل عليها فسوف نتعامل معها.

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