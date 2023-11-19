مع قدوم ساعات الفجر.. أمطار رعدية في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أنه من المتوقع اعتبارا من الساعات الأولى اليوم الأحد أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطارًا متوسطة تزيد تدريجيا مع ساعات الفجر لتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا.

كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50-70 كم/ س منا يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الامواج على البحر المتوسط يتراوح من 3 - 5 امتار.

وشهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.