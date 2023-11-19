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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكنس البحر.. تعرف على أقوى نوات الشتاء في الإسكندرية

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية

تعتبر الإسكندرية من اكثر المحافظات تعرضًا للنوات وهبات الرياح لموقعها المتميز علي البحر الأبيض المتوسط، حيث تتعرض في فصل الشتاء لـ 13 نوة، والنوة هي عبارة عن رياح قادمة من البحر إلى الأرض في الغالب وتأتى في بعض الأحيان بالأمطار الشديدة وأخرى تأتي برياح ساخنة في الصيف تؤثر على الحياة اليومية ويعرف مواعيدها كثير من الخبراء المعنيين بحالة الطقس والبحر وأيضا الصيادين.

سبب التسمية 

وأطلق الصيادون اسم المكنسة على هذه النوة بسبب قيامها بكنس البحر من التغيرات الشديدة، لشدة الرياح الباردة التي تهب بالتزامن معها، وتكون الرياح شمالية غربية، تتسبب في تيارات بحرية شديدة يشهدها البحر أثناء النوة، وتستمر نوة المكنسة لمدة 4 أيام متتالية، ويصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية تكنس البحر.

سقوط أمطار غزيرة بمختلف أنحاء الإسكندرية.. صور

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا

وشهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة 

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر.
ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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