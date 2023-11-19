عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار غزيرة بمختلف أنحاء الإسكندرية.. صور

سقوط أمطار غزيرة
سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتشهد الطرق الرئيسية سيولة مرورية وأهمها طريق الكورنيش وأبو قير والطريق الدولي والزراعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسام

صرف الاسكندرية: سقوط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة بالمدينة

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

 

الاسكندرية الاحوال الجوية الجهات المعنية الصرف الصحى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الموارد المائية والري أمطار متوسطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حارس الأهلي السابق: الزمالك بالنسبة لي هو الحياة

السر الخفي وراء طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي وموعده الرسمي

رسميا مصر تودع أزمة الدولار في هذا التوقيت.. ماذا فعلت الحكومة؟

تعطيل الدراسة رسميا في هذه المحافظات بسبب التقلبات الجوية.. اعرف طقس الغد

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غدا بجميع محافظات مصر؟ التعليم تجيب

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

اخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعطيل الدراسة في محافظتين اليوم بسبب الطقس

تصريح رسمي مهم بشأن العملة الصعبة| رئيس الوزراء يحسم موعد نهاية أزمة الدولار.. الخير قادم

ترشيحاتنا

العالم ينتفض ضد إسرائيل.. الاحتجاجات تشل أوروبا بسبب الانتهاكات في غزة

الأمم المتحدة: أحداث مروعة وقعت في غزة خلال الساعات الماضية

ضوابط صيام التطوع في الشرع.. تعرف عليها

10 فوائد صحية لتناول البصل.. تعرف عليها

ببطارية 22 ألف مللي أمبير.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية 

بسبب ضعف الطلب.. تباطؤ أكبر مصنع للسيارات الكهربائية لـ فولكس فاجن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البصارة المصرية

طريقة عمل الفسيخ فى المنزل

من الشهر السادس .. طريقة الشوفان وفوائده للرضع

الجمهور : "هتتحسدوا".. شاهد صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

فيديو

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

100 مليون دولار .. ما هي أهمية مصنع بيكو الجديد في مصر

الحقيقة الكاملة .. سر استبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من المنتخب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ