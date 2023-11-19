سقوط أمطار غزيرة بمختلف أنحاء الإسكندرية.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، بعد تحذيرات المحافظة من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتشهد الطرق الرئيسية سيولة مرورية وأهمها طريق الكورنيش وأبو قير والطريق الدولي والزراعة.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.