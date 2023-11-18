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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صرف الاسكندرية: سقوط أمطار متوسطة على مناطق مختلفة بالمدينة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ذكرت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق من محافظة الاسكندرية أمطارا متوسطة الشدة  مساءً على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وذكرت الشركة في بيان أنه من المتوقع أن تنشط الرياح وتصل سرعتها من 45-55 كم/س وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من  2 - 3 متر.

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وأعلنت الشركة عن رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

واكد اللواء محمود نافع رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، على تمركز ١٨٧ سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

كما أكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

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