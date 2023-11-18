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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسام

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يفتتح البطولة العربية لكمال الأجسان

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم، البطولة العربية ال٢٣ لكمال الأجسام للرجال، وال١٩ للشباب، والثالثة الكلاسيك والفيزيك والتي يشارك فيها نحو ٨٠٠ لاعب من ١٣ دولة عربية شقيقة.

وخلال كلمته، رحب المحافظ بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض أقدم سكندريات العالم وعاصمة مصر الثانية، معربًا عن فخره واعتزازه باستضافة الإسكندرية للبطولة العربية لبناء الأجسام، للعام الثاني على التوالي.

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وأكد اللواء محمد الشريف، أن استضافة الإسكندرية لمثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى يعد مؤشرًا هامًا على نجاحها في استضافة الفعاليات الكبرى وجاهزيتها الدائمة لاستضافة الأحداث الرياضية العالمية بدعم وتوجيهات القيادة السياسية.

وقد وجه الشريف الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة، متمنيًا التوفيق لجميع اللاعبين والفرق المشاركة.

وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية حريصة على إخراج البطولة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانة عروس البحر الأبيض المتوسط.

وعقب افتتاح البطولة، شهد اللواء محمد الشريف اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام، والتي أكد خلالها على أن الإسكندرية ترحب باستضافة البطولة خلال السنوات القادمة، ودعا جميع الوفود المشاركة لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه الدكتور عادل فهيم الشكر والتقدير إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وجميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تقام في الإسكندرية، كما وجه الشكر لجميع رؤساء الوفود، متمنيًا التوفيق لجميع الأبطال المشتركين من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور رافائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، والدكتور عادل فهيم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي لكمال الأجسام، والدكتور ماهر الغريب نائبا عن وزير الشباب والرياضة.

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