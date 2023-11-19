الجيش الإسرائيلي: مقتل 380 من قواتنا منذ 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة قتلاه، وقال إن العدد ارتفع إلى 380 شخصا بين جنود و ضباط من قواتهم منذ 7 أكتوبر.

كان قد قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

وكتب تورك عبر منصة X (تويتر سابقًا): "الأحداث المروعة في الساعات الماضية في غزة، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن مغادرة الناس مستشفى الشفاء، وسقوط الكثيرين في مدرسة كانت مأوى تابعاً للأمم المتحدة ومطالبات إسرائيل بمغادرة خان يونس، تؤكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف المفوض الأممي: "يجب أن يكون المدنيون فوق كل اعتبار، ولابد من حمايتهم".