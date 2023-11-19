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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

درة تخطف الأنظار بإطلالة شتوية في أحدث ظهور.. شاهد

دره
دره

خطفت الفنانة درة أنظار متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث إطلالة.


 وبدت درة بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكت طويل بالون البني، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها الساحرة، وتركت شعرها البني منسدلا على كتفيها".


 وشنت الفنانة درة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف مستشفى المعمداني  عبر حسابها الرسمي على"إنستجرام".


  ونشرت "درة" صورة لرئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعلقت قائلة: "كفاية إسرائيل قصفت مستشفى، متأسفة على أبشع صورة أنشرها في حياتي لأبشع كائن لو لم يحاكم هذا الكائن كمجرم حرب لا معنى لحقوق الانسان والإنسانية كلها".

الاحتلال الاسرائيلي الفنانة درة دولة الاحتلال قصف مستشفى المعمداني

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