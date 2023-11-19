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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القاهرة والجيزة للمياه: رفع حالة التأهب وانتشار المعدات تحسبا لسقوط أمطار

رفع حالة التأهب وانتشار
رفع حالة التأهب وانتشار المعدات تحسباً لسقوط أمطار

أعلنت شركتا القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، انتشار المعدات على كافة الطرق والميادين العامة والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري، وذلك تحسباً لسقوط أمطار على محافظات القاهرة الكبرى.


ونشرت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، 125 معدة بمختلف المناطق في ظل تواجد فرق المتابعة والصيانة، فيما نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، 100 معدة متمركزة بمختلف قطاعات الشركة للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.


وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة؛ نتيجة منخفض جوي، يصاحبه رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتقلبات جوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.


يذكر أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهت شركاتها التابعة بضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال حالات التقلبات الجوية الطارئة، وما يصاحبها من سقوط أمطار، ومنها: تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط أمطار.

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