بعد صواريخ حزب الله على شلومي.. بيان عاجل من جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الطائرات الحربية أصابت ودمرت البنية التحتية لحزب الله في لبنان.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار التي دوت في مستوطنة شلومي بالقرب من الحدود كانت نتيجة إطلاق 10 قذائف هاون على المدينة.

وأضاف أنهم الصواريخ هبطت وانفجرت في مناطق مفتوحة.

وردا على ذلك، قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادر الصواريخ.

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسماع صوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل في بلدة شلومي.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أخبر شهود عيان وسائل الإعلام العبرية أن العديد من الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة بالقرب من المدينة.



ولكن لا توجد تقارير حتى الآن عن إصابات.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري إلى 58