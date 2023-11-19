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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يتصدر قائمة هدافي تصفيات المونديال.. وساديو ماني يلاحقه

صدى البلد

يتصدر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، قائمة هدّافي التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى. 

وسجل صلاح 4 أهداف، أكثر من أي لاعب آخر في مباريات الجولة الافتتاحية في المجموعات التسع.

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وقاد نجم ليفربول المنتخب المصري لتحقيق فوز كاسح على ضيفه جيبوتي بسداسية نظيفة يوم الخميس الماضي ضمن المجموعة الأولى.

ويتابع صلاح 4 نجوم، سجل كل منهم هدفين، أبرزهم ساديو ماني، جناح منتخب السنغال، وقاد ماني المنتخب السنغالي للانتصار على جنوب السودان برباعية نظيفة ضمن المجموعة الثانية مساء أمس السبت.

ترتيب هدّافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة الأولى:

  • محمد صلاح (مصر): 4 أهداف.
  • ساديو ماني (السنغال): هدفان.
  • حامد تراوري (كوت ديفوار): هدفان.
  • كريم كوناتي (كوت ديفوار): هدفان.
  • باتسون داكا (زامبيا): هدفان.
بطولة كأس العالم 2026 المنتخب السنغالي المنتخب المصري ساديو ماني قائد منتخب مصر محمد صلاح منتخب السنغال

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