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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتلقى تقريرا بأنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ

رئيس جامعة طيبة التكنولوجية
رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يتلقى تقريرا بأنشطة مركز رعاية ا

تلقى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر ، تقريرا بملخص لأهم أنشطة مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالجامعة خلال الفترة الماضية، والخريطة الزمنية للأنشطة والفاعليات للعام الجامعي 2023/202، إذ وجه رئيس الجامعة، بتحقيق أهداف المركز العامة ووضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتوفير بيئة تتيح للطلاب الموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم.

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وأوضح الدكتور حموده محمد دردير، مدير المركز، أن المركز يهدف إلى تنمية روح الابداع لدى الطلاب، لإظهار المواهب محليا وإقليميا وعالميا وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية، وتصميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز الانتماء الوطني لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك بالإضافة إلى تنمية وعي المجتمع الجامعي والمجتمع الخارجي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.


وأشار دردير إلى أن، التقرير شمل أهم الأنشطة التي نفذت بالمركز، من خلال مديري الوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب المتطوعين من خلال عدة ورش عمل، لما لها من أثر في رفع كفاءة الطلاب الموهوبين واكتشافهم، ومن ثم صقل مواهبهم باستحداث التدريب والمشاركة في العديد من المسابقات والفاعليات المحلية.

 

ومن جانبه قدم رئيس الجامعة، الشكر لمدير المركز والوحدات ورؤساء اللجان التنفيذية والطلاب ممثلي الوحدات، لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد، تحقيقا لرؤية الجامعة والدولة من تبني جميع المواهب الطلابية وخلق بيئة جامعية مبتكرة وملهمة، كما اطلع على الخريطة الزمنية لأنشطة المركز للعام الجامعي الحالي تمهيدا لتنفيذه حسب الخطة الموضوعة والمعتمدة.

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