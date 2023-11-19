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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأقصر.. بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع

بدء التشغيل التجريبي
بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر،  بدء التشغيل التجريبي لمجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع بمدينة إسنا، وذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المشروع القومي لتطوير الريف المصري" داخل مدينة إسنا، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزى للتعمير بالمحافظة.

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وتفقد المحافظ خلال الجولة، العمل داخل مجمع خدمات المواطنين بقرية النجوع والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها داخل المجمع الذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين - سجل مدني - شهر عقاري - تموين - بريد - وحدة محلية - مجلس محلي - تضامن اجتماعي)،  بما يساهم في توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة في تقديم الخدمات لهم، وتخفيفاً لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، وأن التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات بقرية النجوع يأتي استمرارا لحصاد ثمار هذه المبادرة بالمحافظة والتى تتجسد في تنفيذ خدمات ملموسة للمواطنين مقدمة بشكل حضارى ونموذجى وراقى  وبجودة عالية، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين وشعورهم بالرضا عن الخدمات المقدمة.
ويأتي التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات بقرية النجوع ضمن المجمعات الخدمية التي تم إنشائها والبالغ عددها 13 مجمع خدمي داخل 9 وحدات قروية بمركز إسنا وهي : (الشغب - الدير - الحلة - الكيمان - اصفون - النجوع - توماس - النمسا - كومير)، و4 بمركز ومدينة أرمنت: ( السلام - الرزيقات - المحاميد – الرياينة) لتحسين مستوى الخدمات لأكثر من 600 ألف مواطن ومواطنة من سكان قرى المركزين.


كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع ، والتي تشمل نقطة إسعاف نموذجية، وعدد من وحدات سكن كريم التي تم إنشائها لأهالي المنطقة وعددهم 24 وحدة سكنية تم إحلالها وإعادة إنشائها، كما تفقد عدد من الطرق التي تم الإنتهاء من رصفها بالقرية منها طريق داير الناحية وطريق الرزقة والطريق المثلث وطريق طراد النيل، موجها بمخاطبة وزارة الري لعمل تدبيش وتكاسي بجانب ترعة جنابية النواصر حيث لوحظ وجود انهيار جزئي بأحد قطاعات الطريق بجانب الترعة.

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الزراعية بقرية النجوع والذي تم الإنتهاء من إنشائه في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والذى يتضمن مكتب إرشاد زراعي، ووحدة بيطرية ، وجمعية زراعية ، لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتوعية المزارعين، وتوفير الأسمدة والمبيدات، وتقديم جميع الخدمات البيطرية لأهالي القرية، حيث وجه المحافظ برفع أي مظاهر عشوائية بمحيط المجمع لتحسين الرؤية البصرية والارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بالمنطقة.

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