السعودية.. هطول أمطار غزيرة علي مكة المكرمة

أفادت وكالة الأنباء السعودية بهطول أمطار من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة.

كان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ،في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاحد، ان يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة و حذر المركز أن تلك الأمطار تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار.

وذلك علي عدة من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية. كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

