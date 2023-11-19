مصر تتمتع باستقرار أمني واقتصادي.. خبير: التضخم انخفض بنسبة 38.1

تحدث الدكتور ماجد عبد العظيم ، استاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، عن تفاصيل تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الماضية بنسبة 38.1.

وقال "عبد العظيم"، خلال مداخلية هاتفية لبرنامج " صالة التحرير "، عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الأحد، والذي تقدمة الاعلامية عزة مصطفي، أن اقتصاد الدولة المصرية في الفترة الحالية أفضل بكثير من اقتصاد العديد من الدول العربية في الشرق الأوسط.

وأشار استاذ الأقتصاد، أن العديد من الدول العربية والعالمية خلال الفترة الحالية تعاني من ارتفاع شديد في الاسعار بالإضافة الي معدلت التضخم ، متابعا الحمد لله مصر من الدول التي لم تتأثر بصورة كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار الحالية ومعدلات التضخم.

تحسن الاقتصاد المصري

وشدد علي أن تحسن الاقتصاد المصري أدي الي جذب العديد من الاستثمار العالمي والعربي خلال الفترة الماضية، مردفا الي أن مصر تتمتع باستقرار أمني واقتصادي.