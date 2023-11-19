الممثل المقيم للأمم المتحدة: الانتقال للتحول الأخضر سيحدث لا محالة

قالت إلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، إن تحقيق الانتقال العادل للتحول الأخضر شيء هام وضروري، مؤكدة أنه سيحدث لا محالة، ويجب التأكد من عدم تخلف أي شخص عن الركب.

وأضافت الممثل المقيم للأمم المتحدة، أن برنامج نوفي يدعم توفير الدعم الفني الأساسي في المجال، ويقدم التحليلات للحد من اثر الانتقال، بالإضافة إلى تدريب العاملين الذين فقدوا وظائفهم، و تقديم المشورة السياسية، لتوفير البيئة اللازمة لمشروعات برنامج نوفي.

قريبا.. الانتقال من الحلول الرقمية للانتقال العادل

وأكدت الممثل المقيم للأمم المتحدة، على أهمية الانتقال من الحلول الرقمية للانتقال العادل، في القريب العاجل، والتعاون مع وزيرة التعاون الدولي، في ورشة لتناول كيفية استغلال الحلول التكنولوجية لدعم مشروعات نوفي.

وجاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.