التهابات خطيرة تهدد حياة 31 رضيعا تم إجلاؤهم من مستشفى الشفاء

برز وضع مقلق بعد إجلاء 31 طفلاً من مستشفى الشفاء، حيث أفادت التقارير أن جميع الأطفال الرضع يعانون من إصابات خطيرة، وفقاً لريتشارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.

في مقابلة مع سكاي نيوز، قدم برينان تفاصيل إضافية عن بعثتين للأمم المتحدة إلى المستشفى، وكشف عن أن طفلين رضيعين فقدا حياتهما بشكل مأساوي بين عشية وضحاها قبل أن يتم إجلاؤهما.

من بين أولئك الذين تم نقلهم إلى مستشفى في جنوب غزة، هناك ثلث في حالة حرجة، ومن المثير للقلق أن منظمة الصحة العالمية غير قادرة على تحديد مكان وجود أي من والدي الأطفال.

شدد برينان على الرحلة الصعبة التي ينتظرها هؤلاء الأطفال، قائلًا: "إنهم لم يخرجوا من الخطر بأي حال من الأحوال. والعديد منهم مرضى جدًا جدًا. وتم تصنيف 11 منهم على أنهم في حالة حرجة. وجميعهم مصابون بعدوى خطيرة. والعديد منهم في حالة حرجة". "وزنها منخفض جدًا. لذلك أمامهم طريق صعب."

ومما يزيد من المأساة، سلط برينان الضوء على أن "أحد الأجزاء الأكثر مأساوية في هذه القصة هو أننا لا نعرف مكان وجود أي من الوالدين".

وبينما أعلنت وزارة الصحة في غزة تحت إدارة حماس أنه سيتم نقل 30 طفلاً إلى مصر غدًا، حذر برينان من أن عمليات النقل ستتم على مراحل، وقد يكون بعض الأطفال في حالة حرجة للغاية بحيث لا يمكن نقلهم.

وحتى الآن، لا يزال هناك 291 مريضًا و25 موظفًا في مستشفى الشفاء، مما يثير المخاوف بشأن تحديات الرعاية الصحية الأوسع في المنطقة وسط الصراع المستمر.