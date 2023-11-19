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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالته صعبة.. وزير الصحة عن حالة الطفل الفلسطيني عبد الله كحيل

الطفل الفلسطيني
الطفل الفلسطيني

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، آخر تطورات الحالة الصحية للطفل الفلسطيني عبد الله كحيل، قائلاً “حالة عبد الله الذي تم نقله لمعهد ناصر ليست سهلة وبالغة الصعوبة، حيث فقد الطفل  عظمة الفخذ بالكامل و50% من الجلد حول الساق، وهي حالة صعبة جداً”.

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وأضاف وزير الصحة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، عبر قناة اون، أن الطفل يعاني  من إصابة بالغة كادت أن تودي  ببتر ساقه في حال بقائه في غزة مع   تضائل الإمكانيات هناك حيث كان الخيار الوحيد هو البتر حتى لا تتحول لإصابة بغرغرينة قد تتفشي لكن بنقله لمصر  نعمل على تلقيه العلاج الأمثل".


وتابع "لم أر حالة واحدة سهلة بين الجرحى  والمصابين  من قطاع غزة، والاصابات في صعبة نتيجة القصف الثقيل على بنايات هشة، وتم استخدام كمية متفجرات تكفي لهدم حصون الامر الذي اثر على شكل الإصابات وجعلها  بالغة الصعوبة".

الصحة الإعلامية لميس الحديدي الدكتور خالد عبد الغفار الطفل الفلسطيني عبد الله الطفل الفلسطيني خالد عبد الغفار وزير الصحة فلسطين

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