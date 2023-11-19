وزير الاتصالات: نستهدف وصول صادراتنا الرقمية لـ 9 مليارات دولار في 2026

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركات التي زارها رئيس مجلس الوزراء اليوم، منها شركات أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية وسعودية أقامت مركزاً للتعهيد في مصر.

وأضاف "طلعت"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن قيمة الصادرات الرقمية بلغت 4.9 مليار دولار في العام المالي 2022-2023،والوزارة تستهدف بأن تتجاوز الصادرات الرقمية في 2026 إلى 9 مليارات دولار.

وأكد نستهدف توفير أكثر من 460 ألفاً إلى 500 ألف فرصة عمل في هذا المجال بنهاية 2026 للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونوه بأن قطاع الاتصالات أصبح يتسع لشباب حديثي التخرج ولمن يرغب في تغيير مساره المهني بعد 5 أو 10 سنوات، ولم يعد مقتصرا على خريجي الهندسة وعلوم الحاسبات



